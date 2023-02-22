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Перший обстріл ТЕС ДТЕК відбувся за три дні до початку повномасштабної війни

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Середа 22 лютого 2023 17:17
Перший обстріл ТЕС ДТЕК відбувся за три дні до початку повномасштабної війни Фото: перший обстріл ТЕС ДТЕК відбувся за три дні до початку повномасштабної війни (wikipedia)
Автор: Юлія Бойко

Енергетики ДТЕК прийняли удар росії за три дні до повномасштабного вторгнення в Україну 24-го лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

"Мало хто пам’ятає, що для енергетиків воно почалося не о 3:40 24 лютого, а на три дні раніше. Вже тоді їм довелося чи не першими прийняти на себе удар ворога. 21-22 лютого ворог систематично обстрілював місто Щастя, де знаходиться окупована нині Луганська ТЕС. Було все: пошкодження лінії електропередач, трансформатора та іншого обладнання, пожежа, відключення станції від енергосистеми, знеструмлення міста, припинення подачі води та тепла", - написав Салєєв.

Ті обстріли були своєрідною "репетицією" майбутніх масованих атак ворога по цивільних і енергетичних об’єктах України.

Для енергетиків ТЕС ДТЕК вони продовжилися не 10 жовтня, а тривали постійно з початку війни. Через близькість до зони бойових дій дві ТЕС компанії зазнавали обстрілів збоку росії і весною, і літом минулого року. А у вересні на одній з них 14 енергетиків було поранено через удар касетними снарядами.

"З жовтня і по сьогодні ТЕС "ДТЕК Енерго" були атаковані 28 разів. Руйнування серйозні, але ми продовжуємо тримати енергетичний фронт та відновлювати роботу обладнання. А цього місяця, попри масовані атаки, вже другий тиждень поспіль в енергосистемі відсутній дефіцит електроенергії. Іншими словами – світла майже вдосталь", - зазначив Салєєв, уточнивши, що за останній рік, виконуючи свої професійні обов’язки, було поранено 32 працівника компанії, 3 загинуло.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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ДТЕК Вторгнення Росії до України
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