Перший номер драфту НХЛ прем'єрною шайбою не врятував від поразки: відео

Юний центрфорвард вийшов у першій ланці "акул" на протистояння зі "Сент-Луїсом". Саме 18-річний канадець відкрив рахунок у протистоянні. У середині першого періоду він отримав шайбу праворуч, розвернувся на вході в коло та віддав передачу в центр, але після рикошету "диск" влетів за лінію.

Згодом Селебріні додав до прем'єрної шайби ще й дебютний асист. Після того, як Кайру з Бучневічем розіграли вихід 2 в 1, проспект "Сан-Хосе" з-за воріт віддав на Тоффолі, а той "прошив" Хофера. У другій 20-хвилинці "Шаркс" відзначилися ще двічі – Зеттерлунд реалізував більшість, а Гудроу закинув у меншості.

Проте, втримати переможний рахунок "Сан-Хосе" не судилося. У третьому періоді "Блюз" оформили три голи. Спершу Факса проштовхнув шайбу за лінію на "п'ятаку". Потім Сутер відзначився з центральної зони. А на останній хвилині Фолк кидком від борту перевів матч в овертайм. Там Шенн потужним кидком із лівої зони приніс перемогу "Сент-Луїсу" (5:4 ОТ).

Хто такий Маклін Селебріні

Уродженець Британської Колумбії, у дитинстві переїхав зі сім'єю в район затоки Сан-Франциско. Грав за "Чикаго Стіл" у Хокейній лізі США, на студентському рівні виступав за Бостонський університет.

Під егідою Національної асоціації студентського спорту (NCAA) провів 38 матчів регулярної першості в сезоні 2023/24, в яких закинув 32 шайби та віддав 32 результативні передачі. Був фаворитом цьогорічного драфту та прогнозовано обраний під 1-м номером. У складі збірної Канади завоював "бронзу" ЧС-2023 серед 18-річних.

Фанат "Ванкувера". Його батько грав за місцевих футбольних "86-х", які згодом трансформувалися у "Вайткепс". Брат – Ейден Селебріні – був обраний "Кенакс" у 6-му раунді драфту НХЛ-2023.

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