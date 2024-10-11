Первый номер драфта НХЛ премьерной шайбой не спас от поражения: видео

Юный центрфорвард вышел в первом звене "акул" на противостояние с "Сент-Луисом". Именно 18-летний канадец открыл счет в противостоянии. В середине первого периода он получил шайбу справа, развернулся на входе в круг и отдал передачу в центр, но после рикошета "диск" влетел за линию.

Впоследствии Селебрини добавил к премьерной шайбе еще и дебютный ассист. После того, как Кайру с Бучневичем разыграли выход 2 в 1, проспект "Сан-Хосе" из-за ворот отдал на Тоффоли, а тот "прошил" Хофера. Во второй 20-минутке "Шаркс" отличились еще дважды – Зеттерлунд реализовал большинство, а Гудроу забросил в меньшинстве.

Однако удержать победный счет "Сан-Хосе" было не суждено. В третьем периоде "Блюз" оформили три гола. Сначала Факса протолкнул шайбу за линию на "пятаке". Затем Сутер отличился из центральной зоны. А на последней минуте Фолк броском от борта перевел матч в овертайм. Там Шенн мощным броском из левой зоны принес победу "Сент-Луису" (5:4 ОТ).

Кто такой Маклин Селебрини

Уроженец Британской Колумбии, в детстве переехал с семьей в район залива Сан-Франциско. Играл за "Чикаго Стил" в Хоккейной лиге США, на студенческом уровне выступал за Бостонский университет.

Под эгидой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) провел 38 матчей регулярного первенства в сезоне 2023/24, в которых забросил 32 шайбы и отдал 32 результативных передачи. Был фаворитом драфта и предсказуемо выбран под 1-м номером. В составе сборной Канады завоевал "бронзу" ЧМ-2023 среди 18-летних.

Фанат "Ванкувера". Его отец играл за местных футбольных "86-х", которые впоследствии трансформировались в "Уайткэпс". Брат – Эйден Селебрини – был выбран "Кэнакс" в 6-м раунде драфта НХЛ-2023.

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