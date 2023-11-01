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Перший номер драфту данком під перерву надихнув "Сан-Антоніо" на камбек: момент дня в НБА

Фото: Віктор Вембаньяма проти Кевіна Дюранта (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Сан-Антоніо Сперз" Віктор Вембаньяма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

19-річний проспект підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Фініксом". Він отримав передачу на лінії штрафних кидків праворуч, сміливо пішов на кільце та з-під Юбенкса в силовій манері набрав два очки.

На велику перерву "Сперз" пішли поступаючись (45:63). Утім, видовищний слемданк Вембаньями надихнув техасців на подвиг. "Сан-Антоніо" в двох вирішальних чвертях обіграв "Санз" і продовжив чергувати перемоги з поразками в новому сезоні НБА.

Сам Вембаньяма провів на паркеті 28 хвилин. За цей час він встиг набрати 18 пунктів, зробив 8 підбирань і оформив 1 асист. Найрезультативнішим же в поєдинку став форвард "Сперз" Келдон Джонсон (27 очок).

Хто такий Віктор Вембаньяма

Уродженець передмістя Парижа, вихованець французького "Нантера". На драфті НБА-2023 обраний "Сан-Антоніо" під першим номером.

У професіоналах дебютував ще восени 2019 року, зігравши півхвилини в Кубку Європи. Сезон 2020/21 провів у рідній команді, а наступний рік відіграв за "Ліон". Згодом потрапив до лави "Метрополітана", став MVP і Найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).

Баскетбольний ідол – оборонець "Кліпперс" Расселл Вестбрук. Вембаньяма вільно говорить англійською, а на батьківщині здобув диплом бакалавра з відзнакою у сфері природничих наук.

До слова, напередодні зірка "Оклахоми" Гілджис-Александер очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Детройта".

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НБАБаскетбол