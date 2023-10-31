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Данк плеймейкера "Оклахоми" крізь руки двох опонентів: момент дня в НБА

Оклахома, Вівторок 31 жовтня 2023 11:31
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Данк плеймейкера "Оклахоми" крізь руки двох опонентів: момент дня в НБА Фото: Шей Гілджис-Александер (ліворуч) набрав 32 пункти проти "Детройта" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився лідер "Оклахоми-Сіті Тандер" Шей Гілджис-Александер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

25-річний канадець найбільше запам'ятався епізодом під завісу третьої чверті протистояння з "Детройтом". Він сміливо пішов в атаку з лівого краю та, незважаючи на спротив суперників, ефектно поклав згори двома руками.

Стараннями Гілджиса-Александера та інших "Тандер" здобули впевнену домашню перемогу (124:112). "Оклахома" йде серед лідерів Західної конференції НБА, програвши лише один матч зі стартових чотирьох. Натомість рекорд "Пістонз" – 2:2.

Гілджис-Александер зупинився за крок від дабл-даблу. За майже 33 хвилини на паркеті він набрав 32 очки, зробив 9 підбирань і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим же в складі "Детройта" став оборонець Джейден Айві (20 пунктів).

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Уродженець Торонто, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Ззадрафтований "Шарлоттом" у 2018 році під 11-м номером, але був відразу обміняний у "Лос-Анджелес Кліпперс".

У складі каліфорнійців провів сезон 2018/19. Потім разом із Даніло Галлінарі та піками драфту поїхав до "Оклахоми" в обмін на Пола Джорджа. Торік він зобов'язався виступати за збірну Канади впродовж трьох років. Здобув із командою "бронзу" ЧС-2023.

У 2020 році підписав партнерський договір із Converse. Кузен Гілджиса-Александера – Нікелл Александер-Вокер – розпочав другий сезон поспіль у складі "Міннесоти".

До слова, українець Михайлюк дебютував у складі "Бостона" в регулярному сезоні.

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