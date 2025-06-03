Перший негативний прогноз: урожай зернових в Україні може впасти на 10%

Як зазначає агентство, Україна є світовим виробником зернових і олійних культур, проте врожай багато в чому залежить від сприятливих погодних умов як у період осінньої сівби, так і у весняні місяці.

Військові ризики, пов'язані з триваючим російським вторгненням, також скорочують обсяги виробництва, оскільки фермери бояться або не можуть саджати і збирати врожай. Значні площі також були захоплені або заміновані.

Складна ситуація

"На нас чекає складний сезон. Аномально тепла зима, спочатку не було вологості, потім затяжні дощі затримали посівну кампанію в деяких регіонах на два тижні. Тому ми очікуємо зниження врожаю", - сказав Коваль.

За його словами, найнегативніший прогноз - мінус 10%. "За очікуваннями врожай зернових - мінус 10%, олійних - мінус 5%. Це точно не провал, але дасть Бог, ми все приберемо", - сказав він.

Даючи перший детальний прогноз, Коваль повідомив, що 2025 року Україна може зібрати близько 26 млн тонн кукурудзи, 4,5 млн тонн ячменю, 1,5 млн тонн дрібних зернових, 11,5 млн тонн насіння соняшнику та 11 млн тонн цукрових буряків.

Урожай пшениці може становити від 20 до 22 мільйонів тонн, а остаточна цифра залежатиме від погодних умов і факторів, пов'язаних із війною.

Коваль повідомив, що загальний урожай олійних культур 2025 року може знизитися приблизно до 20,16 млн тонн із 21,18 млн тонн 2024 року, що частково пов'язано зі скороченням урожаю ріпаку на 600 тис. тонн.

Україна - найбільший у світі експортер соняшникової олії.

Експорт з України

Міністр відмовився надати прогноз експорту зерна з України 2025/26 року, що ґрунтується на поки що незрозумілих остаточних даних щодо врожаю, проте аналітики кажуть, що експорт становитиме 40,9 млн тонн, зокрема 15-15,5 млн тонн пшениці.

Аналітик ASAP Agri минулого тижня заявив, що експорт пшениці з України, як очікується, скоротиться в сезоні 2025/26 (липень-червень) через можливі зміни в імпортній політиці ЄС, невизначені перспективи врожаю і кращі перспективи врожаю в країнах-імпортерах ЄС.