Перший крок зроблено: Зеленський анонсував подальше переформатування влади
Президент Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку нового Кабінету міністрів та анонсував подальші зміни у владі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.
За його словами, новопризначеним урядовцям необхідно вже сьогодні починати виконувати визначені завдання.
"Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії - разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни", - написав Зеленський.
Він також заявив, що вже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.
Зміни в уряді
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та складу його уряду. Днем раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення виконавчої влади й запропонував призначити прем’єр-міністром Юлію Свириденко, яка з 2021 року обіймає посаду першої віцепрем’єрки та міністра економіки.
Сьогодні ж Верховна Рада підтримала призначення Свириденко на посаду прем'єра, а також нардепи вже проголосували за призначення нових міністрів.
Зокрема, Денис Шмигаль тепер очолює Міністерство оборони України, а Андрій Сибіга знову став главою Міністерства закордонних справ.
Більше про перестановки в Кабміні можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.
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