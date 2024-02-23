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"Перший крок до передачі технологій". Чехія постачатиме Україні всі деталі для гвинтівок CZ BREN 2

Фото: Чехія постачатиме Україні деталі для гвинтівок CZ BREN 2 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чеська компанія Česká zbrojovka та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклали угоду про постачання до України всіх частин для гвинтівок CZ BREN 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську оборонну промисловість" та Colt CZ Group.

Згідно з угодою, Česká zbrojovka постачатиме Україні всі деталі, з яких збираються гвинтівки CZ BREN 2.

"Цей перший крок у проєкті повної передачі технологій для гвинтівки CZ BREN 2 безпосередньо пов'язаний з її успішним розгортанням на українському полі бою в руках українських збройних сил", - заявив гендиректор чеської компанії Ян Заїц.

За даними "Української оборонної промисловості", CZ BREN 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чеської Республіки, Збройні сили України, Оперативна група французької національної жандармерії, португальська армія, польська прикордонна служба та румунська жандармерія.

"Передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для нашої компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до створення Арсеналу вільного світу в Україні", - підкреслив Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Нагадаємо минулого тижня президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів.

Найближчими тижнями вони можуть відправитися до української армії.

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