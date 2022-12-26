Перший крипто необанк Trustee Plus надав нові можливості для вигідних переказів у криптовалюті

У той час, коли банки встановлюють жорсткі ліміти на перекази коштів за кордон, стягують високі комісії за сумнівний сервіс, блокують рахунки чи просто обмежують і ускладнюють доступ до своїх послуг, клієнти шукають нові шляхи задоволення своїх потреб.

Ринок відгукнувся на цей запит і запропонував ряд фінансових питань вирішувати за допомогою криптовалюти. Завдяки децентралізації криптовалюта забезпечує можливість швидких переказів, прозорість операцій та безпечне накопичення і збереження активів. Щоправда, це має сенс лише за умови правильно обраного сервісу.

Trustee Plus - унікальне поєднання банківських послуг та інноваційних криптотехнологій, що дозволяють уникнути банківських обмежень і забезпечують вигідні та безпечні умови користування власними грошима.

Додаток Trustee Plus можна встановити на будь-якому смартфоні чи планшеті і тримати свої заощадження завжди під рукою. Для відкриття рахунку потрібно надати тільки номер телефону.

Які послуги надає цей сервіс:

миттєві, безкоштовні та безлімітні перекази за кордон;

вигідний і зручний обмін гривні на цифрові долари USDT для накопичення заощаджень;

можливість вигідно купити Біткоїн за гривні безпосередньо з банківської картки;

вивід цифрових доларів (USDT) на картку без комісії;

прості перекази коштів за номером телефону;

безкоштовне зарахування коштів на ваш Trustee-рахунок.

Усі ці послуги можна отримати безпосередньо у додатку у будь-який час, не виходячи з дому. Якщо виникнуть питання, то у самому додатку ви зможете їх швидко вирішити завдяки цілодобовій техпідтримці.

Переваги Trustee Plus:

купівля криптовалюти за вигідним ринковим курсом;

підтримка банківських карток VISA/Mastercard для купівлі крипти та виводу коштів на картку безпосередньо у додатку;

родзинка необанку - прості перекази за номером телефону абонентам, які досі не встановили додаток Trustee Plus (коштами можна скористатись після встановлення додатку);

1% комісії за перекази на Trustee-рахунок чи за номером телефону;

2% комісії за зарахування коштів на власний Trustee-рахунок;

3% комісії за вивід коштів на банківську картку;

миттєві безкоштовні закордонні перекази без банківських обмежень;

зручне та зрозуміле керування функціями для щоденного користування додатком;

український продукт з національним колоритом і простою підтримкою ЗСУ.

Trustee Plus - більше, ніж звичайна криптоплатформа, та зручніше, ніж будь-який банк. Це симбіоз корисних банківських функцій з технологічними рішеннями. Trustee Plus звільняє ваші гроші від банківських обмежень, повертаючи фінансову свободу.