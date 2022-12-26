Перший крипто необанк Trustee Plus надав нові можливості для вигідних переказів у криптовалюті

Перший крипто необанк Trustee Plus - мобільний додаток від українських розробників, створений для простого та вигідного користування криптовалютами широкою аудиторією з різним рівнем досвіду та доходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.
У той час, коли банки встановлюють жорсткі ліміти на перекази коштів за кордон, стягують високі комісії за сумнівний сервіс, блокують рахунки чи просто обмежують і ускладнюють доступ до своїх послуг, клієнти шукають нові шляхи задоволення своїх потреб.
Ринок відгукнувся на цей запит і запропонував ряд фінансових питань вирішувати за допомогою криптовалюти. Завдяки децентралізації криптовалюта забезпечує можливість швидких переказів, прозорість операцій та безпечне накопичення і збереження активів. Щоправда, це має сенс лише за умови правильно обраного сервісу.
Trustee Plus - унікальне поєднання банківських послуг та інноваційних криптотехнологій, що дозволяють уникнути банківських обмежень і забезпечують вигідні та безпечні умови користування власними грошима.
Додаток Trustee Plus можна встановити на будь-якому смартфоні чи планшеті і тримати свої заощадження завжди під рукою. Для відкриття рахунку потрібно надати тільки номер телефону.
Які послуги надає цей сервіс:
Усі ці послуги можна отримати безпосередньо у додатку у будь-який час, не виходячи з дому. Якщо виникнуть питання, то у самому додатку ви зможете їх швидко вирішити завдяки цілодобовій техпідтримці.
Переваги Trustee Plus:
Trustee Plus - більше, ніж звичайна криптоплатформа, та зручніше, ніж будь-який банк. Це симбіоз корисних банківських функцій з технологічними рішеннями. Trustee Plus звільняє ваші гроші від банківських обмежень, повертаючи фінансову свободу.