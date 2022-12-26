Первый крипто необанк Trustee Plus предоставил новые возможности для выгодных переводов в криптовалюте

Первый крипто необанк Trustee Plus - мобильное приложение от украинских разработчиков, созданное для простого и выгодного пользования криптовалютами широкой аудиторией с разным уровнем опыта и доходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.
В то время как банки устанавливают жесткие лимиты на переводы средств за границу, взимают высокие комиссии за сомнительный сервис, блокируют счета или просто ограничивают и усложняют доступ к своим услугам, клиенты ищут новые пути удовлетворения своих потребностей.
Рынок откликнулся на этот запрос и предложил ряд финансовых вопросов решать с помощью криптовалюты. Благодаря децентрализации криптовалюта обеспечивает возможность быстрого перевода, прозрачность операций и безопасное накопление и сохранение активов. Правда, это имеет смысл только при правильно выбранном сервисе.
Trustee Plus - уникальное сочетание банковских услуг и инновационных криптотехнологий, позволяющих избежать банковских ограничений и обеспечивающих выгодные и безопасные условия пользования собственными деньгами.
Приложение Trustee Plus можно установить на любом смартфоне или планшете и держать свои сбережения всегда под рукой. Для открытия счета необходимо предоставить только номер телефона.
Какие услуги предоставляет этот сервис:
Все эти услуги можно получить непосредственно в приложении в любое время без выхода из дома. Если возникнут вопросы, то в самом приложении вы сможете их быстро решить благодаря круглосуточной техподдержке.
Преимущества Trustee Plus:
Trustee Plus - больше, чем обычная криптоплатформа, и удобнее, чем любой банк. Это симбиоз полезных банковских функций с технологическими решениями. Trustee Plus освобождает ваши деньги от банковских ограничений, возвращая финансовую свободу.