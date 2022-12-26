Первый крипто необанк Trustee Plus предоставил новые возможности для выгодных переводов в криптовалюте

В то время как банки устанавливают жесткие лимиты на переводы средств за границу, взимают высокие комиссии за сомнительный сервис, блокируют счета или просто ограничивают и усложняют доступ к своим услугам, клиенты ищут новые пути удовлетворения своих потребностей.

Рынок откликнулся на этот запрос и предложил ряд финансовых вопросов решать с помощью криптовалюты. Благодаря децентрализации криптовалюта обеспечивает возможность быстрого перевода, прозрачность операций и безопасное накопление и сохранение активов. Правда, это имеет смысл только при правильно выбранном сервисе.

Trustee Plus - уникальное сочетание банковских услуг и инновационных криптотехнологий, позволяющих избежать банковских ограничений и обеспечивающих выгодные и безопасные условия пользования собственными деньгами.

Приложение Trustee Plus можно установить на любом смартфоне или планшете и держать свои сбережения всегда под рукой. Для открытия счета необходимо предоставить только номер телефона.

Какие услуги предоставляет этот сервис:

мгновенные, бесплатные и безлимитные переводы за границу;

выгодный и удобный обмен гривны на цифровые доллары USDT для накопления сбережений;

возможность выгодно купить Биткоин за гривны непосредственно с банковской карты;

вывод цифровых долларов (USDT) на карту без комиссии;

простые переводы средств по номеру телефона;

бесплатное зачисление средств на ваш Trustee-счет.

Все эти услуги можно получить непосредственно в приложении в любое время без выхода из дома. Если возникнут вопросы, то в самом приложении вы сможете их быстро решить благодаря круглосуточной техподдержке.

Преимущества Trustee Plus:

покупка криптовалюты по выгодному рыночному курсу;

поддержка банковских карт VISA/Mastercard для покупки крипты и вывода средств на карту непосредственно в приложении;

изюминка необанка - простые переводы по телефону абонентам, которые до сих пор не установили приложение Trustee Plus (средствами можно воспользоваться после установки приложения);

1% комиссии за переводы на Trustee-счет или по телефону;

2% комиссии за зачисление средств на собственный Trustee-счет;

3% комиссии за вывод средств на банковскую карту;

мгновенные бесплатные зарубежные переводы без банковских ограничений;

удобное и понятное управление функциями для ежедневного использования приложения;

украинский продукт с национальным колоритом и простой поддержкой ВСУ.

Trustee Plus - больше, чем обычная криптоплатформа, и удобнее, чем любой банк. Это симбиоз полезных банковских функций с технологическими решениями. Trustee Plus освобождает ваши деньги от банковских ограничений, возвращая финансовую свободу.