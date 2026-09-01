Перший кредитний договір НУР і ПУМБ: банк залучить 2,9 млн євро для бізнесу

ПУМБ спрямує ресурс на розвиток українського бізнесу

28 серпня НУР та ПУМБ оголосили про укладення першого кредитного договору в межах стратегічного партнерства на суму 2,9 млн євро. Угоду підписали заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников та голова гравління НУР Андрій Гапон.

Укладення цього договору стало наступним практичним кроком у співпраці ПУМБ та НУР після приєднання банку до партнерської мережі Установи. Ця співпраця надає ПУМБ доступ до додаткових фінансових ресурсів, зокрема в межах міжнародних програм, які реалізуються через НУР для підтримки українського підприємництва.

За умовами угоди НУР надаватиме ПУМБ фінансовий ресурс, який банк спрямовуватиме на кредитування українських підприємців і компаній.

Кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проєктів, модернізації та розвитку виробництва, придбання обладнання, а також фінансування обігового капіталу.

Програма орієнтована на фізичних осіб-підприємців, мікро-, малі та середні підприємства приватної форми власності, які працюють, розвивають бізнес та інвестують в Україні.

НУР очікує зростання кредитування реального сектору

За словами голови правління НУР Андрія Гапона, мікро-, малий та середній бізнес є основою економічної стійкості України.

"Стратегічне завдання НУР як державної інституції розвитку полягає в забезпеченні банківського сектору довгостроковим ліквідним ресурсом для розширення обсягів кредитування реального сектору", - зазначив він.

Гапон також наголосив, що співпраця з ПУМБ має створити фінансовий механізм для залучення підприємствами фінансування для модернізації виробничих потужностей, оновлення матеріально-технічної бази та поповнення обігових коштів.

"Завдяки цій співпраці ми консолідуємо зусилля задля посилення конкурентоспроможності українських компаній та стимулювання інвестиційної активності в країні", - акцентував голова правління НУР.

НУР і ПУМБ уклали угоду на 2,9 млн євро (фото: пресслужба банку)

Заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников назвав підписання першого договору важливим практичним результатом партнерства з НУР, яке було розпочато за державними пільговими програмами ще в лютому 2020 року і успішно продовжилося в напрямку залучення коштів іноземних інвесторів кілька місяців тому.

"Для ПУМБ залучення довгострокового фінансового ресурсу та розвиток співпраці з національними й міжнародними інституціями залишається одним із ключових пріоритетів стратегічного розвитку банку", - заявив він.

За словами Загородникова, сьогодні багато українських підприємств не просто відновлюють роботу, а трансформують свої бізнес-моделі, інвестують у підвищення операційної стійкості, енергонезалежність, модернізацію виробництва та вихід на нові ринки. Саме тому доступ до фінансування є критично важливим фактором розвитку.

"Ми бачимо значний потенціал нашої співпраці з НУР і переконані, що таким чином зможемо допомогти ще більшій кількості українських підприємців забезпечувати стійкість свого бізнесу", - наголосив заступник голови правління ПУМБ.

Партнери планують масштабувати програму

Зазначається, що перший кредитний договір має стати основою для подальшого масштабування співпраці. НУР і ПУМБ планують збільшувати обсяги доступного фінансового ресурсу та збільшувати кількість українських підприємств, які зможуть отримати кошти для розвитку та реалізації інвестиційних проєктів.

Партнерство з НУР також є частиною роботи ПУМБ із розширення інструментів підтримки українського бізнесу. Банк співпрацює з НУР у межах державних програм

"Доступні кредити 5-7-9%"

"Доступний лізинг"

"Доступний факторинг"

"Кредитування ОПК"

"Лізинг ОПК"

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ПУМБ посідає третє місце серед усіх банків-учасників. Обсяг фінансування за укладеними договорами перевищує 60 млрд грн.