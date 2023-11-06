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Перший контакт за 20 років. Зеленський провів переговори з президентом Сьєрра-Леоне

Київ, Понеділок 06 листопада 2023 18:46
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Перший контакт за 20 років. Зеленський провів переговори з президентом Сьєрра-Леоне Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо. Це перший контакт між главами двох держав за 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

За словами президента України, він привітав Сьєрра-Леоне з обранням до Ради безпеки ООН на 2024-2025 роки та висловив сподівання на продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

"Обговорили нашу формулу миру, успішну зустріч радників на Мальті та консолідацію підтримки нашого бачення миру серед африканських країн, у тому числі і на регіональних майданчиках", - наголосив Зеленський.

За його словами, він також розповів своєму колезі про ініціативу "Зерно з України" та запросив на другий саміт у її рамках.

Відносини України з Африкою

Зазначимо, Україна зайнялася покращенням своїх відносин з Африкою.

Зокрема, нардепи сьогодні, 6 листопада, домовлялися про відкриття посольства України у Танзанії.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Південно-Африканську Республіку. Він обговорив зі своєю колегою посилення співробітництва між країнами.

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Володимир Зеленський Африка Сьерра-Леоне
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