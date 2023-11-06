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Первый контакт за 20 лет. Зеленский провел переговоры с президентом Сьерра-Леоне

Киев, Понедельник 06 ноября 2023 18:46
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Первый контакт за 20 лет. Зеленский провел переговоры с президентом Сьерра-Леоне Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био. Это первый контакт между главами двух государств за 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

По словам президента Украины, он поздравил Сьерра-Леоне с избранием в Совет безопасности ООН на 2024-2025 годы и выразил надежду на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

"Обсудили нашу формулу мира, успешную встречу советников на Мальте и консолидацию поддержки нашего видения мира среди африканских стран, в том числе и на региональных площадках", - отметил Зеленский.

По его словам, он также рассказал своему коллеге об инициативе “Зерно из Украины” и пригласил на второй саммит в ее рамках.

Отношения Украины с Африкой

Отметим, Украина занялась улучшением своих отношений с Африкой.

В частности, нардепы сегодня, 6 ноября, договаривались об открытии посольства Украины в Танзании.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Южно-Африканскую Республику. Он обсудил со своей коллегой усиление сотрудничества между странами.

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Владимир Зеленский Африка Сьерра-Леоне
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