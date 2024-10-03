Перший комісар ЄС із оборони назвав можливі терміни війни з Росією

Кубілюс, який двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Литви, заявив, що ЄС "має бути готовим до військового протистояння з Росією через шість-вісім років", додавши, що блоку також необхідно нарощувати виробництво і поповнювати запаси зброї та боєприпасів.

Кубілюс, який наступного місяця чекає слухання щодо затвердження в Європейському парламенті, представляє Європейську народну партію, яка займає найбільшу кількість місць в органі. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн доручила йому наростити інвестиції в безпеку Європи та об'єднати сильно роздроблену європейську оборонну промисловість.

Його попередження щодо Росії перегукується з аналогічною заявою міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який у січні заявив, що Росія може напасти на НАТО через "п'ять-вісім років".

Після висування на посаду єврокомісара Кубілюс заявив, що варто розглянути варіант випуску спільних облігацій, щоб зібрати додаткові 500 млрд євро, які необхідні для прискорення розвитку промисловості ЄС. Продаж більшої кількості спільних боргів – це пропозиція, проти якої досі виступали деякі держави-члени, зокрема Німеччина.

Кубілюс також висунув ідею створення обов'язкових запасів боєприпасів для ЄС, ідея, яка викликала різку реакцію Йєнса Столтенберга в останні дні на посаді генсека НАТО перед передачею повноважень голландцю Марку Рютте.

"Я вітаю більше зусиль ЄС у сфері оборони, якщо тільки вони не дублюватимуть чи конкуруватимуть з НАТО", - сказав Столтенберг, похваливши оголошене новим комісаром завдання щодо вирішення проблеми фрагментації європейської оборонної промисловості. Але, додав він, ЄС не повинен "починати будувати альтернативні оборонні структури".