"Перший дзвінок після бою - завжди до мами": Буданов привітав з Днем матері

Буданов привітав українців з Днем матері і висловив подяку найдорожчим "за життя і слово, яке завжди допомагає перебороти труднощі лихих ночей і днів"

"З-поміж усіх знань у нашій памʼяті найнадійніше місце займає комбінація кількох цифр - номер телефону рідної. Перший дзвінок після непростого бою або після важкого полону - завжди до мами. Немає кращих митей за ті, коли життя, добро, любов і віра перемагає смерть і темряву", - написав Буданов.

Керівник ГУР додав, що сьогодні сини і дочки українських матерів у збройній боротьбі показують себе сильними, гідними і чесними з собою, як їх вчили з дитинства, і подякував за це.

"Честь, повага і вдячність усім українським матерям, які народили і виховали покоління сміливих - здатних до злісної непокори рабству; непримиренних до несправедливості", - наголосив Буданов.

Він закликав підтримувати сьогодні і завжди матерів, які втратили своїх дітей на війні. Адже, за його словами, "Україна стоїть тільки завдяки сину чи дочці чиєїсь матері, в якої російські окупанти забрали найдорожче".

"Підтримуймо молодих мам, які виховують нове покоління громадян України, доки батьки здобувають її свободу у боротьбі. За наших усіх матерів, за нерозривний цикл вільного буття України - продовжуємо боротьбу", - підкреслив керівник ГУР.