"Первый звонок после боя - всегда маме": Буданов поздравил с Днем матери

Буданов поздравил украинцев с Днем матери и выразил благодарность самым дорогим "за жизнь и слово, которое всегда помогает перебороть трудности лихих ночей и дней"

"Среди всех знаний в нашей памяти самое надежное место занимает комбинация нескольких цифр - номер телефона родной. Первый звонок после непростого боя или после тяжелого плена - всегда к маме. Нет лучших мгновений, чем те, когда жизнь, добро, любовь и вера побеждает смерть и тьму", - написал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что сегодня сыновья и дочери украинских матерей в вооруженной борьбе показывают себя сильными, достойными и честными с собой, как их учили с детства, и поблагодарил за это.

"Честь, уважение и благодарность всем украинским матерям, которые родили и воспитали поколение смелых - способных к злобному неповиновению рабству; непримиримых к несправедливости", - подчеркнул Буданов.

Он призвал поддерживать сегодня и всегда матерей, которые потеряли своих детей на войне. Ведь, по его словам, "Украина стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери, у которой российские оккупанты забрали самое дорогое".

"Поддерживаем молодых мам, которые воспитывают новое поколение граждан Украины, пока родители получают ее свободу в борьбе. За наших всех матерей, за неразрывный цикл свободного бытия Украины - продолжаем борьбу", - подчеркнул руководитель ГУР.