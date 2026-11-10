В Абу-Дабі завершився перший день переговорів України, РФ і США: тривали понад 4 години

Наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на завтра, 11 листопада.

Нагадаємо, сьогодні вперше з лютого відновилися тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі. Представники Європи не беруть участі в них напряму, а проводять окремі консультації з Києвом.

Крім того, перед зустріччю з російською стороною делегація України провела консультації з представниками США та європейських партнерів - Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.