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Перший день листопада нагадає про справжню осінь. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Середа 01 листопада 2023 07:00
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Перший день листопада нагадає про справжню осінь. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Листопад розпочнеться в Україні "візитом" атмосферного фронту із заходу. Тому сьогодні скрізь пройдуть періодичні дощі, окрім Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У другій половині дня у західних областях, на півночі України та в Одеській області опади припиняться", - зазначила вона.

Що стосується температури повітря, то вона знизиться на кілька градусів на заході та у північній частині, вдень очікується +11....+14 градусів.

"А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей ще побуде тепла погода, максимально +15...+20, на крайньому півдні до +22 градусів", - додала синоптик.

Погода в Києві

За словами Діденко, у Києві 1 листопада збільшиться хмарність, прийдуть разом із атмосферним фронтом осінні дощі, температура повітря знизиться і впродовж дня не перевищуватиме +14 градусів.

Погода найближчими днями

Як розповіли в Укргідрометцентрі, 2 листопада в Україні переважно без опадів, вітер послабшає, очікується зниження температури на 3-6°.

3 листопада вночі у південній частині та північних областях, вдень у східних областях дощі, на решті території без опадів. Температура 3 листопада вночі 0-6° тепла, вдень 9-15°.

Погода в листопаді 2023 в Україні

Як прогнозують синоптики, середня місячна температура в листопаді 2023 в Україні передбачається 2-7 ° тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 34-65 мм, у горах Криму та місцями у Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у північно-східних областях – 28-32 мм, що дещо менше норми.

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