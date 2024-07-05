Перші українські кавуни вже на прилавках: які ціни на ринках в Україні

В Україні почали продавати перші українські кавуни цього сезону. Урожай баштанних збирають у південних областях та на Закарпатті.

Сезон кавунів розпочався у цьому році на кілька тижнів раніше, повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект EastFruit .

Урожай збирають раніше, але ціни вищі

Великі оптові партії кавунів почали продавати поки тільки окремі господарства. Виробники встановили ціни на смугасту ягоду в межах 20-26 грн/кг. Водночас пропозиція українських кавунів ще обмежена.

У цьому році відпускні ціни на перші партії кавунів вищі у середньому на 11%, ніж на початку сезону 2023 року. Учасники ринку прогнозують, що масово кавуни з'являться у продажу ближче до середини липня. У зв'язку зі збільшенням пропозиції з місцевих господарств ціни для покупців можуть різко знизитися.

Фото: Ціни кавуни на 11% вищі, ніж на початку сезону торік (freepik.com)

Скільки зараз коштують кавуни на ринках України

Ми подивилися, за скільки зараз можна купити кавуни на ринках у різних регіонах України. Середня ціна на солодку ягоду складає 30 грн/кг.

Наприклад, на ринку "Столичний" у Києві кавун можна купити за ціною 24-40 грн/кг. Такі ціни були станом на 4 липня.

У Рівному на ринку продавці віддають кавуни за ціною у 30 грн/кг, у Львові на ринку "Шувар" діапазон цін на ці баштанні – 24-27 грн/кг. У Житомирі на ринку ціни на українські кавуни з Одещини – від 40 до 60 грн за кілограм.

До слова, у супермаркетах ціни на кавуни – 30-40 грн/кг.

Фото: Урожай кавунів (gettyimages.com)

У цьому році очікується рекордний урожай баштанних

За словами продавців, цього літа очікується великий урожай кавунів, бо в Одеській, Херсонській та Закарпатській області заклали чималі плантації. Дешевшими ці баштанні стануть ближче до серпня.

Рекордний урожай кавунів прогнозують, зокрема, в Одеській області. Про це минулого тижня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.

"Очікуємо цього року рекордний врожай баштанних. У порівнянні із 2023 роком засіяно кавунів більше на 108%, а динь – на 111%. Загальна площа полів під баштанні культури складає 3,5 тис. гектарів", – повідомив він.