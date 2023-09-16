Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українського порту

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі. Судна вже йдуть до українського порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.

Як зазначив міністр, після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих суден з портів Одеси, Чорноморська та "Південного" два балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом.

Судна йдуть по порту Чорноморськ, вони доставлять майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії. За словами Кубракова, балкери йдуть під прапором Палау, їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Міністр додав, що раніше тимчасовий коридор використовувався для евакуації суден, які перебували в українських портах з момент повномасштабного вторгнення РФ. Від 15 серпня тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

Росія зірвала "зернову угоду"

У липня 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

При цьому генсек ООН пропонує відновити чорноморську угоду шляхом послаблення санкцій проти Росії. Такий сценарій також просуває президент Туреччини Ердоган.

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