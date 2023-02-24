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Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну, - Міноборони Польщі

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони Польщі заявили, що перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує місцеве видання wydarzenia.

З такою заявою польський глава Міноборони виступив під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом Анджеєм Дудою.

"В Україну прибули перші польські танки Leopard", - сказав Блащак.

Тим часом речник уряду Польщі Пьотр Мюллер також повідомив, що перші Leopard прибули в Україну в той день, коли в Київ з візитом прибув польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі", - написав Мюллер у Twitter.

Нагадаємо, що лише нещодавно інформаційне агенство Bloomberg писало про те, що Польща сьогодні відправить в Україну перші із 14 бойових танків Leopard 2, обіцяних урядом.

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