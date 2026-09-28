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Перші поверхи зобов'язані платити: експерти розвіяли міфи про підготовку висоток до зими

13:35 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Волощук aimg Анастасія Мацепа
Перші поверхи зобов'язані платити: експерти розвіяли міфи про підготовку висоток до зими Фото: у разі відмови власників квартир з першого поверху сплачувати внески, ОСББ має право звернутися до суду (РБК-Україна)
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Під час підготовки багатоповерхівок до зими ОСББ стикаються зі спротивом власників квартир на нижніх поверхах, які відмовляються здавати гроші на ліфти й насоси. Фахівці наголошують: така відмова є незаконною, а ухилення від спільних внесків веде до судових позовів.

Як закон регулює утримання спільного майна та як провести збори, якщо мешканці за кордоном, – у матеріалі РБК-Україна.

Обов'язок платити для всіх

Іноді виникають ситуації, коли мешканці перших поверхів відмовляються платити за спільне обладнання, яким вони нібито не користуються (підкачувальні насоси чи ліфти). Проте юридично така позиція безпідставна.

Як пояснює співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко у коментарі РБК-Україна, обов'язок утримувати спільне майно випливає із самого факту права власності на нерухомість. Частка витрат розраховується пропорційно до площі квартири й не залежить від того, чи користується людина конкретним обладнанням фізично.

Тому, додає вона, у разі відмови власників квартир з першого поверху сплачувати внески, ОСББ має право звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості.

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Однак, за її словами, судові процеси часто є високозатратними, тому ключовим інструментом правління є превентивна комунікація. Практика показує, що 80 відсотків питань в ОСББ вирішуються досудовою роботою та спілкуванням.

Легітимні збори дистанційно

Виїзд частини співвласників за кордон через війну також не заважає ухваленню важливих рішень для будинку. Як зазначає Тетяна Бойко, закон дозволяє легітимно збирати голоси та підписувати листки письмового опитування за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Тому, продовжує експертка, однакову юридичну силу мають обидва варіанти завірення документів – як власноручний підпис на папері, так і цифровий. Відтак більшість ОСББ нині використовує змішаний підхід.

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