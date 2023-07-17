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Перші комп'ютери на чіпі Apple M3 можуть з'явитися у жовтні, - Bloomberg

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Понеділок 17 липня 2023 15:50
Перші комп'ютери на чіпі Apple M3 можуть з'явитися у жовтні, - Bloomberg Фото: Перші комп'ютери на чіпі Apple M3 можуть з'явитися у жовтні (freepik)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple планує в жовтні цього року представити перші комп'ютери Mac на базі однокристальної системи Apple M3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Журналіст Марк Гурман заявляє, що після щорічної презентації iPhone у вересні "чекає ще один запуск". При цьому наголошується, що нова лінійка комп'ютерів Mac, ймовірно, буде в центрі уваги, що б не планувала Apple.

"Жовтень - занадто рано для нових топових MacBook Pro або настільних комп'ютерів, тому першими бенефіціарами нового чіпа повинні стати наступні iMac, 13-дюймовий MacBook Air і 13-дюймовий MacBook Pro", - заявив Гурман.

Apple M3 стане першим чіпом компанії, який виробляється за 3-нм техпроцесом. Новий техпроцес дасть змогу підняти продуктивність і енергоефективність пристроїв.

Літня презентація Apple

5 червня американська компанія Apple провела щорічну конференцію для розробників WWDC 2023, під час якої представила нові продукти. Серед них:

  • революційні окуляри Apple Vision Pro;
  • Watch OS 10;
  • macOS Sonoma;
  • iPadOS 17;
  • наступна версія мобільної ОС iOS 17;
  • MacPro на процесорі M2 Ultra;
  • Mac Studio;
  • новий MacBook Air.

Усі подробиці про нові гаджети та їх особливості можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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