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Перші хвилини після вибуху: поліція опублікувала відео порятунку людей біля Житомира

Понеділок 07 липня 2025 20:50
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Перші хвилини після вибуху: поліція опублікувала відео порятунку людей біля Житомира Фото: наслідки вибуху біля Житомира (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Патрульна поліція під час вибуху неподалік Житомира у середу, 2 липня, однією з перших прибула на місце події.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Нацполіції.

"2 липня, близько 18-ї години, на території одного з підприємств на 126 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) сталися потужні вибухи", - підписано відео.

У поліції нагадали, що внаслідок вибуху є двоє загиблих і понад 80 поранених. Також вибух зруйнував десятки будинків, а ще майже 100 будинків пошкоджено.

За лічені хвилини патрульні та інші екстрені служби прибули на місце події.

"Завдяки злагодженим діям вдалося швидко евакуювати мешканців пошкоджених будинків. Поліцейські надавали домедичну допомогу, транспортували потерпілих до карет ШМД, розбирали завали, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали дорожній рух", - розповіли у поліції.

Вибух біля Житомира

Нагадаємо, 2 липня, близько о 18:00, на трасі Київ-Чоп, неподалік міста Житомир, стався масштабний вибух. Спочатку ЗМІ повідомляли, що вибухнула АЗС, але пізніше місцева влада заперечила це й заявила, що інцидент стався на двох підприємства.

Детальніше про те, що відомо про вибух - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні ж у поліції повідомили, що причиною вибухів, які стались 2 липня в селі Березина Житомирського району, стала нелегальна хімічна лабораторія.

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