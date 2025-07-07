Первые минуты после взрыва: полиция опубликовала видео спасения людей возле Житомира

Патрульная полиция во время взрыва неподалеку Житомира в среду, 2 июля, одной из первых прибыла на место происшествия.

Как сообщает РБК-Украина , соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Нацполиции.

"2 июля, около 18 часов, на территории одного из предприятий на 126 км автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) произошли мощные взрывы", - подписано видео.

В полиции напомнили, что в результате взрыва есть двое погибших и более 80 раненых. Также взрыв разрушил десятки домов, а еще почти 100 домов повреждены.

За считанные минуты патрульные и другие экстренные службы прибыли на место происшествия.

"Благодаря слаженным действиям удалось быстро эвакуировать жителей поврежденных домов. Полицейские оказывали домедицинскую помощь, транспортировали пострадавших в кареты СМП, разбирали завалы, обеспечивали проезд спецтранспорта и регулировали дорожное движение", - рассказали в полиции.