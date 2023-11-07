Перші F-16 для навчання пілотів із України Нідерланди вже відправили до Румунії

Нідерланди поставлять від 12 до 18 F-16 для використання в новому європейському тренувальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром буде відкрито.



Нідерланди також пообіцяли доставити F-16 в Україну для використання в бойових діях разом з Данією, Норвегією та Бельгією.

F-16 для України

Кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США. За її словами, у середу, 25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

При цьому 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.

Нагадаємо, союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.