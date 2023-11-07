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Перші F-16 для навчання пілотів із України Нідерланди вже відправили до Румунії

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 14:19
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Перші F-16 для навчання пілотів із України Нідерланди вже відправили до Румунії Фото: перші F-16 для навчання пілотів із України Нідерланди вже відправили до Румунії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Нідерланди у вівторок, 7 листопада, відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нідерланди поставлять від 12 до 18 F-16 для використання в новому європейському тренувальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром буде відкрито.

Нідерланди також пообіцяли доставити F-16 в Україну для використання в бойових діях разом з Данією, Норвегією та Бельгією.

F-16 для України

Кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США. За її словами, у середу, 25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

При цьому 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.

Нагадаємо, союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

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