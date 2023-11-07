Первые F-16 для обучения пилотов из Украины Нидерланды уже отправили в Румынию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Нидерланды поставят от 12 до 18 F-16 для использования в новом европейском тренировочном центре F-16 в Румынии, который вскоре будет открыт.

Нидерланды также пообещали доставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях вместе с Данией, Норвегией и Бельгией.

F-16 для Украины

Корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США. По ее словам, в среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

При этом 22 октября спекер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заяылял, что украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.

Напомним, союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания. Украина получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.