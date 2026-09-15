Перші бази на Марсі побудують з дріжджів: вчені знайшли дешеву заміну бетону

Як працює технологія біодруку?

В основі концепції лежить ефект заморожування та сублімації, схожий на процес сушіння фруктів.

Технологічний ланцюжок містить такі етапи:

Клейкі білки: біоінженерні дріжджі виділяють спеціальні білкові сполуки, які міцно скріплюють компоненти суміші між собою.

Сублімація в атмосфері Марса: після нанесення матеріалу через 3D-принтер волога в умовах розрідженого та холодного марсіанського повітря швидко замерзає, а лід випаровується, минаючи рідку фазу.

Пориста структура: на виході утворюється легка піниста речовина, яка після затвердіння досягає показників міцності на стиск близько 12 МПа. Це відповідає характеристикам будівельного бетону низької якості.

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Переваги та обмеження для космічних місій

Головна перевага нового методу - колосальна економія енергії.

Створення біоблоків вимагає на один-два порядки менше енергоресурсів, ніж класичне плавлення або запікання ґрунту. Крім того, такий матеріал можна переробляти та використовувати повторно, якщо у процесі збережуться живі дріжджові клітини.

Під час лабораторних випробувань дослідники успішно надрукували мініатюрні тестові структури у формі вуликів заввишки 45 міліметрів.

Водночас автори роботи підкреслюють, що біопіна не зможе повністю замінити традиційні конструкції. Справжній марсіанський будинок має гарантувати герметичність, утримання внутрішнього тиску, захист від радіації та космічного пилу.

Тому майбутні бази, найімовірніше, будуть гібридними спорудами, де дріжджові блоки виконуватимуть роль зовнішнього каркаса та термоізоляції.