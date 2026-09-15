Первые базы на Марсе построят из дрожжей: ученые нашли дешевую замену бетона

Как работает технология биопечати?

В основе концепции лежит эффект замораживания и сублимации, похожий на процесс сушения фруктов.

Технологическая цепочка содержит следующие этапы:

Клейкие белки: биоинженерные дрожжи выделяют специальные белковые соединения, прочно скрепляющие компоненты смеси между собой.

Сублимация в атмосфере Марса: после нанесения материала через 3D-принтер влага в условиях разреженного и холодного марсианского воздуха быстро замерзает, а лед улетучивается, минуя жидкую фазу.

Пористая структура: на выходе образуется легкое пенистое вещество, которое после отверждения достигает показателей прочности на сжатие около 12 МПа. Это отвечает характеристикам строительного бетона низкого качества.

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Преимущества и ограничения для космических миссий

Главное преимущество нового метода - колоссальная экономия энергии.

Создание биоблоков требует на один-два порядка меньше энергоресурсов, чем классическая плавка или запекание почвы. Кроме того, такой материал можно перерабатывать и использовать повторно, если в процессе хранятся живые дрожжевые клетки.

В ходе лабораторных испытаний исследователи успешно напечатали миниатюрные тестовые структуры в форме ульев высотой 45 миллиметров.

В то же время, авторы работы подчеркивают, что биопина не сможет полностью заменить традиционные конструкции. Настоящий марсианский дом должен гарантировать герметичность, удержание внутреннего давления, защиту от радиации и космической пыли.

Поэтому будущие базы, вероятнее всего, будут гибридными сооружениями, где дрожжевые блоки будут играть роль наружного каркаса и термоизоляции.