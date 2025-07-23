ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Перше "золото" за 22 роки: українська фехтувальниця Харькова виборола перемогу в Тбілісі

Україна, Середа 23 липня 2025 21:33
UA EN RU
Перше "золото" за 22 роки: українська фехтувальниця Харькова виборола перемогу в Тбілісі Фото: Влада Харькова (НФФУ)
Автор: Антон Корж

Українська шпажистка Влада Харькова виборола чемпіонство світу з фехтування у 2025 році під час змагань у Тбілісі. Це друге "золото" України в цьому виді спорту з 2003 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної федерації фехтування України.

"Влада Харькова здобуває золото у Тбілісі та стає всього другою в історії незалежної України чемпіонкою світу з фехтування на шпагах серед жінок в особистому заліку після нинішнього головного тренера збірної Наталії Конрад, яка святкувала перемогу у Гавані-2003", - сказано у повідомленні НФФУ.

Відомо також, що Харькова стала тільки п'ятою українською чемпіонкою з фехтування. Під час змагань у Тбілісі (Грузія) Харькова показала клас - вона перемогла п'ятьох суперниць, трьох з яких тільки одним уколом.

У фіналі змагань українка перемогла естонську шпажистку Катріну Лехіс, бронзову призерку Токіо-2020 та чемпіонку Європи 2018.

Перше &quot;золото&quot; за 22 роки: українська фехтувальниця Харькова виборола перемогу в ТбілісіФото: Влада Харькова та Наталя Конрад (НФФУ)

Нагадаємо, нещодавно український боксер-важковаговик Олександр Усик буквально розгромив свого опонента Даніеля Дюбуа у битві за всі головні пояси - WBA, WBO, WBC та IBF. Усик домінував протягом усього бою та у п'ятому раунді відправив Дюбуа в нокаут, не залишивши британцю жодних шансів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени
Новини
Умєров і Мединський не зустрічалися тет-а-тет у Стамбулі, - джерело
Умєров і Мединський не зустрічалися тет-а-тет у Стамбулі, - джерело
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки