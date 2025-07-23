Перше "золото" за 22 роки: українська фехтувальниця Харькова виборола перемогу в Тбілісі

Українська шпажистка Влада Харькова виборола чемпіонство світу з фехтування у 2025 році під час змагань у Тбілісі. Це друге "золото" України в цьому виді спорту з 2003 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної федерації фехтування України.

"Влада Харькова здобуває золото у Тбілісі та стає всього другою в історії незалежної України чемпіонкою світу з фехтування на шпагах серед жінок в особистому заліку після нинішнього головного тренера збірної Наталії Конрад, яка святкувала перемогу у Гавані-2003", - сказано у повідомленні НФФУ.

Відомо також, що Харькова стала тільки п'ятою українською чемпіонкою з фехтування. Під час змагань у Тбілісі (Грузія) Харькова показала клас - вона перемогла п'ятьох суперниць, трьох з яких тільки одним уколом.

У фіналі змагань українка перемогла естонську шпажистку Катріну Лехіс, бронзову призерку Токіо-2020 та чемпіонку Європи 2018.

Фото: Влада Харькова та Наталя Конрад (НФФУ)