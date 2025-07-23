ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Первое "золото" за 22 года: украинская фехтовальщица Харькова одержала победу в Тбилиси

Украина, Среда 23 июля 2025 21:33
UA EN RU
Первое "золото" за 22 года: украинская фехтовальщица Харькова одержала победу в Тбилиси Фото: Влада Харькова (НФФУ)
Автор: Антон Корж

Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала чемпионство мира по фехтованию в 2025 году во время соревнований в Тбилиси. Это второе "золото" Украины в этом виде спорта с 2003 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной федерации фехтования Украины.

"Влада Харькова завоевывает золото в Тбилиси и становится всего второй в истории независимой Украины чемпионкой мира по фехтованию на шпагах среди женщин в личном зачете после нынешнего главного тренера сборной Натальи Конрад, которая праздновала победу в Гаване-2003", - сказано в сообщении НФФУ.

Известно также, что Харькова стала только пятой украинской чемпионкой по фехтованию. Во время соревнований в Тбилиси (Грузия) Харькова показала класс - она победила пятерых соперниц, трех из которых только одним уколом.

В финале соревнований украинка победила эстонскую шпажистку Катрину Лехис, бронзовую призерку Токио-2020 и чемпионку Европы 2018.

Первое &quot;золото&quot; за 22 года: украинская фехтовальщица Харькова одержала победу в ТбилисиФото: Влада Харькова и Наталья Конрад (НФФУ)

Напомним, недавно украинский боксер-тяжеловес Александр Усик буквально разгромил своего оппонента Даниэля Дюбуа в битве за все главные пояса - WBA, WBO, WBC и IBF. Усик доминировал на протяжении всего боя и в пятом раунде отправил Дюбуа в нокаут, не оставив британцу никаких шансов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены
Новости
Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник
Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки