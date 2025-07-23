Первое "золото" за 22 года: украинская фехтовальщица Харькова одержала победу в Тбилиси

Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала чемпионство мира по фехтованию в 2025 году во время соревнований в Тбилиси. Это второе "золото" Украины в этом виде спорта с 2003 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной федерации фехтования Украины.

"Влада Харькова завоевывает золото в Тбилиси и становится всего второй в истории независимой Украины чемпионкой мира по фехтованию на шпагах среди женщин в личном зачете после нынешнего главного тренера сборной Натальи Конрад, которая праздновала победу в Гаване-2003", - сказано в сообщении НФФУ.

Известно также, что Харькова стала только пятой украинской чемпионкой по фехтованию. Во время соревнований в Тбилиси (Грузия) Харькова показала класс - она победила пятерых соперниц, трех из которых только одним уколом.

В финале соревнований украинка победила эстонскую шпажистку Катрину Лехис, бронзовую призерку Токио-2020 и чемпионку Европы 2018.

Фото: Влада Харькова и Наталья Конрад (НФФУ)