Перше інтерв'ю в статусі 47-го президента США. Що сказав Трамп та чи згадав Україну

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В інтерв'ю Трамп приділив більше уваги минулим образам і планам щодо просування Америки вперед. Журналіст Шон Хенніті ставив питання з кількох тем. Серед них роль федерального уряду в наданні допомоги під час стихійних лих, задіяння військ на кордоні з Мексикою і причина, через яку він помилував учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

"Багато роботи" через політику Байдена

Джо Байден залишив президентську посаду з рейтингом лише 36%. Цей факт і відхід демократів від влади залишаються однією з улюблених мішеней Трампа.

Відповідаючи на питання, як це через чотири роки повернутися в Овальний кабінет, він заявив, що йому доведеться "виконати багато роботи" і що багато речей не мало б статися в роки правління Байдена.

"У нас не було б інфляції, не було б катастрофи в Афганістані, не було б 7 жовтня в Ізраїлі, де загинуло так багато людей, і не було б війни в Україні", - сказав Трамп.

Він також заявив, що демократи зазнали поразки на виборах, тому що "підвели країну і гарні тільки в шахрайстві".

Натяк на можливе переслідування Байдена

Залишаючи Білий дім в 2021 році, Трамп мав можливість видати собі превентивне помилування, але відмовився, оскільки вважав, що не зробив нічого поганого, незважаючи на публічні спроби скасувати свою поразку на виборах.

Зараз він каже, що даремно колишній президент Байден не скористався цією можливістю. "Цей хлопець ходив і роздавав усім помилування. І знаєте, найсмішніше, а може, і найсумніше, що він не помилував себе... У нього дуже погані радники. Хтось порадив Джо Байдену помилувати всіх, крім себе самого", - сказав він.

Пізніше він заявив, що через Байдена йому доводилося нелегко.

"Я пройшов через чотири роки пекла, влаштованого цим негідником. Я витратив мільйони доларів на судові витрати, і я переміг, але я зробив це важким шляхом. І дуже важко сказати, що вони не повинні проходити через усе це", - сказав Трамп.

На питання, чи хотів би він, щоб Конгрес провів розслідування щодо Байдена, він відповів: "Я думаю, ми дозволимо Конгресу вирішувати". Крім того, на його думку, генеральний прокурор міг би "провернути великий номер" щодо його суперниці на виборах-2016 Гілларі Клінтон. Хоча особисто Трамп нібито проти цього.

Чому помилував учасників штурму Капітолія

Трампу другий день поспіль доводиться відповідати на питання про помилування обвинувачених у заворушеннях біля Капітолію, які вчинили насильство щодо поліцейських. В інтерв'ю він назвав деякі з епізодів "незначними інцидентами".

"Вони перебували там (у в'язниці, - ред.) три з половиною роки... з ними поводилися так, як ніколи ні з ким не поводилися. Настільки погано. З ними поводилися як із найгіршими злочинцями в історії", - пояснив він рішення помилувати понад 1500 осіб.

До цього числа входять перші особи праворадикальних груп Oath Keepers і Proud Boys.

"Деякі з цих людей мали справу з поліцією, це правда. Але це були дуже незначні інциденти. Їх роздули кілька фальшивих хлопців, які постійно виступають на CNN", - додав Трамп.

Побоювань щодо Китаю і TikTok немає

Трамп відмахнувся від побоювань щодо Китаю і TikTok. Він вважає, що медіаплатформа не є настільки великою загрозою національній безпеці США, як про це кажуть її противники.

"Ви маєте справу з великою кількістю молодих людей. Чи так важливо для Китаю... шпигувати за молодими людьми, за дітьми, які дивляться божевільні відео?", - запитав він.

Зазначимо, у перший день перебування на посаді Трамп вжив заходів із порятунку TikTok у США, який опинився під загрозою заборони. Президент дав відстрочку на 75 днів і почав роботу над угодою про його продаж американській компанії.

На питання про те, що TikTok, який належить китайській материнській компанії ByteDance і, отже, підпадає під вимоги Китаю щодо збору даних, є "застосунком для шпигунства на китайських комуністів", Трамп відповів, що будь-який ґаджет із Китаю може бути використано для шпигунства за американцями.

"Ви можете сказати це про все, що зроблено в Китаї. Послухайте, наші телефони здебільшого зроблені в Китаї. У нас так багато речей, зроблених у Китаї. То чому ж вони не згадують про це?", - сказав президент.

Замах і обіцянка у справі про вбивство Кеннеді

Замах на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія) в липні 2024 року, за словами Трампа, зміцнив його віру в Бога. До цього він говорив про замах в інавгураційній промові, розмірковуючи про те, наскільки був близький до смерті.

"Я не думаю, що я змінився, але я думаю, щось у цьому є. Тому що, якщо подивитися на статистику, мене тут (у Білому домі, - ред.) бути не повинно", - сказав він в інтерв'ю.

Трамп також повторив обіцянку оприлюднити матеріали про вбивство президента Джона Кеннеді. За його словами, частину документів було оприлюднено під час першого терміну, але тодішній держсекретар США Майк Помпео відмовив його від подальшого оприлюднення інформації.

"Я зробив це з Кеннеді, певною мірою. Але деякі урядовці попросили мене не робити цього, і, знаєте, ви повинні їх поважати", - сказав він і додав, що негайно оприлюднить файли після вивчення інформації.

Чи згадував Трамп війну в Україні

В інтерв'ю Fox News новий президент США лише одного разу згадав війну в Україні. Це сталося в блоці з критикою політики Байдена. Він повторив стандартну фразу, що війна не почалася б, якби він був президентом.

До цього Трамп відзначав готовність президента України Володимира Зеленського до миру, але наголошував, що "для танго потрібні двоє", тобто треба бажання Росії.

Він казав, що його адміністрація вже веде переговори з українською владою. А що стосується Путіна, триває робота над організацією телефонної розмови. Трамп також називав "цілком імовірним" запровадження ще більш жорстких санкцій, якщо Росія відмовиться від переговорів.

Не виключено, що зовнішньополітичних тем Дональд Трамп міг торкнутися в другій частині інтерв'ю для Fox News. Її опублікують сьогодні о 21:00 за східноамериканським часом (24 січня о 04:00 за Києвом).