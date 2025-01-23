Первое интервью в статусе 47-го президента США. Что сказал Трамп и упомянул ли Украину

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В интервью Трамп уделил больше внимания прошлым обидам и планам по продвижению Америки вперед. Журналист Шон Хэннити задавал вопросы по нескольким темам. Среди них роль федерального правительства в оказании помощи при стихийных бедствиях, задействование войск на границе с Мексикой и причина, по которой он помиловал участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

"Много работы" из-за политики Байдена

Джо Байден покинул президентский пост с рейтингом всего 36%. Этот факт и отход демократов от власти остаются одной из любимых мишеней Трампа.

Отвечая на вопрос, каково спустя четыре года вернуться в Овальный кабинет, он заявил, что ему предстоит "проделать много работы" и что многие вещи не должны были произойти в годы правления Байдена.

"У нас не было бы инфляции, не было бы катастрофы в Афганистане, не было бы 7 октября в Израиле, где погибло так много людей, и не было бы войны в Украине", - сказал Трамп.

Он также заявил, что демократы потерпели поражение на выборах, потому что "подвели страну и хороши только в мошенничестве".

Намек на возможное преследование Байдена

Покидая Белый дом в 2021 году, у Трампа была возможность выдать себе превентивное помилование, но он отказался, так как считал, что не сделал ничего плохого, несмотря на публичные попытки отменить свое поражение на выборах.

Сейчас Трамп говорит, что зря бывший президент Байден не воспользовался этой возможностью. "Этот парень ходил и раздавал всем помилования. И знаете, самое смешное, а может, и печальное, что он не помиловал себя... У него очень плохие советники. Кто-то посоветовал Джо Байдену помиловать всех, кроме себя самого", - сказал он.

Позже он заявил, что из-за Байдена ему приходилось нелегко.

"Я прошел через четыре года ада, устроенного этим подлецом. Я потратил миллионы долларов на судебные издержки, и я победил, но я сделал это тяжелым путем. И очень трудно сказать, что они не должны проходить через все это", - сказал Трамп.

На вопрос, хотел бы он, чтобы Конгресс провел расследование в отношении Байдена, он ответил: "Я думаю, мы позволим Конгрессу решать". Кроме того, по его мнению, генеральный прокурор мог бы "провернуть большой номер" в отношении его соперницы на выборах-2016 Хиллари Клинтон. Хотя лично Трамп якобы против этого.

Почему помиловал участников штурма Капитолия

Трампу второй день подряд приходится отвечать на вопросы о помиловании обвиняемых в беспорядках возле Капитолия, которые совершили насилие в отношении полицейских. В интервью он назвал некоторые из эпизодов "незначительными инцидентами".

"Они находились там (в тюрьме, - ред.) три с половиной года... с ними обращались так, как никогда ни с кем не обращались. Настолько плохо. С ними обращались как с худшими преступниками в истории", - объяснил он решение помиловать более 1500 человек.

В этой число входят первые лица праворадикальных групп Oath Keepers и Proud Boys.

"Некоторые из этих людей имели дело с полицией, это правда. Но это были очень незначительные инциденты. Их раздули несколько фальшивых парней, которые постоянно выступают на CNN", - добавил Трамп.

Опасений по поводу Китая и TikTok нет

Трамп отмахнулся от опасений по поводу Китая и TikTok. Он считает, что медиаплатформа не является настолько большой угрозой национальной безопасности США, как об этом говорят ее противники.

"Вы имеете дело с большим количеством молодых людей. Так ли важно для Китая... шпионить за молодыми людьми, за детьми, которые смотрят сумасшедшие видео?", - спросил он.

Отметим, в первый день пребывания в должности Трамп принял меры по спасению TikTok в США, который оказался под угрозой запрета. Президент дал отсрочку на 75 дней и начал работу над сделкой о его продаже американской компании.

На вопрос о том, что TikTok который принадлежит китайской материнской компании ByteDance и, следовательно, подпадает под требования Китая о сборе данных, является "приложением для шпионажа на китайских коммунистов", Трамп ответил, что любой гаджет из Китая может быть использовано для шпионажа за американцами.

"Вы можете сказать это обо всем, что сделано в Китае. Послушайте, наши телефоны по большей части сделаны в Китае. У нас так много вещей, сделанных в Китае. Так почему же они не упоминают об этом?", - сказал президент.

Покушение и обещание по делу об убийстве Кеннеди

Покушение на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) в июле 2024 года, по словам Трампа, укрепило его веру в Бога. До этого он говорил о покушении в инаугурационной речи, размышляя о том, насколько был близок к смерти.

"Я не думаю, что я изменился, но я думаю, что-то в этом есть. Потому что, если посмотреть на статистику, меня здесь (в Белом доме, - ред.) быть не должно", - сказал он в интервью.

Трамп также повторил обещание обнародовать материалы об убийстве президента Джона Кеннеди. По его словам, часть документов были обнародованы во время первого срока, но тогдашний госсекретарь США Майк Помпео отговорил его от дальнейшего обнародования информации.

"Я сделал это с Кеннеди, в определенной степени. Но некоторые правительственные чиновники попросили меня не делать этого, и, знаете, вы должны их уважать", - сказал он и добавил, что немедленно обнародует файлы после изучения информации.

Упоминал ли Трамп войну в Украине

В интервью Fox News новый президент США лишь единожды упомянул войну в Украине. Это произошло в блоке с критикой политики Байдена. Он повторил стандартную фразу, что война не началась бы, будь он президентом.

До этого Трамп отмечал готовность президента Украины Владимира Зеленского к миру, но подчеркивал, что "для танго нужны двое", то есть нужно желание России.

Он говорил, что его администрация уже ведет переговоры с украинскими властями. А что касается Путина, идет работа над организацией телефонного разговора. Трамп также называл "вполне вероятным" введение еще более жестких санкций, если Россия откажется от переговоров.

Не исключено, что внешнеполитические темы Дональд Трамп мог затронуть во второй части интервью для Fox News. Ее опубликуют сегодня в 21:00 по восточноамериканскому времени (24 января в 04:00 по Киеву).