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Перша жінка-президент. На виборах у Словенії перемагає Наташа Пірц Мусар

Фото: на виборах президента Словенії перемагає Наташа Пірц Мусар (Facebook/Nataša Pirc Musar)
Автор: Артур Родивилов

У другому турі виборів президента Словенії, що відбувся у неділю, 13 листопада, перемагає безпартійний кандидат, адвокат Наташа Пірц Мусар, яка дотримується лівоцентристських поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Після опрацювання 99,99% бюлетенів вона набирає 53,86% голосів, її суперник, колишній глава МЗС, депутат від правоцентристської Словенської демократичної партії Анже Логар - 46,14%.

Тим самим 54-річна Пірц Мусар стане першою жінкою-президентом Словенії. У 2004-2014 роках вона обіймала посаду омбудсмена у питаннях свободи ЗМІ. Як адвокат вона займалася питаннями захисту приватного життя та вільного доступу до інформації.

Найвідомішою її клієнткою була дружина Дональда Трампа Меланія, яка у 2016 році вела судовий позов проти словенського таблоїда, а також словенських та хорватських компаній, які використовували її ім'я в рекламних цілях без її дозволу. Суд завершився перемогою Трамп.

Явка на вибори у другому турі склала 44,08% із майже 1,7 мільйона виборців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб визнав, що постачання Україні радянських танків, заплановане Любляною в обмін на нову техніку від Німеччини, затяглося через зміну словенського керівництва після парламентських виборів, які відбулися ще у квітні.

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Словения