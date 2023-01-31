Перша в Україні газова когенераційна установка розпочала роботу в Ірпені

Зазначається, що в умовах постійних відключень світла газова когенераційна установка стане надійним резервним джерелом електроенергії для центральної котельні яка забезпечує теплом 70% мешканців Ірпеня.

У березні схожа електростанція буде запускатися у Чернігові, потім у Сумській та Полтавській області. Передбачається, що буде встановлено близько 100 таких установок.

Для якнайшвидшого підключення когенераційної установки до газопроводу, були використані нові технології, впроваджені Регіональною газовою компанією, в тому числі, програмні продукти RGC GIS та SIMONE.

"Щоб забезпечити установку газом, ми проклали до неї газопровід та провели гідравлічний розрахунок за допомогою чеського програмного комплексу SIMONE, що значно прискорило виконання робіт з проектування, та прокладання газових мереж", - говорить т.в.о. голови правління АТ "Київоблгаз"Руслан Писанко.

Крім котельні, електроенергію від генератора отримуватимуть ліцеї, дитячі садки та місцеві органи влади.

"Також розглядається можливість підключення до генератора трьох медичних закладів - міської поліклініки, міської дитячої поліклініки та амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1. На всі об‘єкти потрібно орієнтовно 900 кВт потужності", - додає мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Когенераційна установка надана Ірпінській громаді благодійним фондом з Австрії. Це один з перших в Україні прикладів малої розподіленої генерації, ставку на яку вирішили робити в уряді. Вона є менш вразливою при ракетних атаках та її легше відновити у разі пошкодження.

Нагадаємо, в найближчих планах встановити 100 газових генераторів, які дозволять заживити найкритичніші об’єкти, такі як школи, лікарні, дитячі садочки.

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, готові газифікувати такі малі електростанції та доставляти до них природний газ.