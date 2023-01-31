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Первая в Украине газовая когенерационная установка начала работу в Ирпене

Фото: первая в Украине газовая когенерационная установка начала работу в Ирпене (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"Киевоблгаз" построил газопровод среднего давления для газопоршневой электростанции мощностью 1 МВт. Это первая подобная установка, которая станет началом создания системы распределенной электрогенерации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что в условиях постоянных отключений света газовая когенерационная установка станет надежным резервным источником электроэнергии для центральной котельной, обеспечивающей теплом 70% жителей Ирпеня.

В марте схожая электростанция будет запускаться в Чернигове, затем в Сумской и Полтавской области. Предполагается, что будет установлено около 100 таких установок.

Для скорейшего подключения когенерационной установки к газопроводу были использованы новые технологии, внедренные Региональной газовой компанией, в том числе программные продукты RGC GIS и SIMONE.

"Чтобы обеспечить установку газом, мы проложили в нее газопровод и провели гидравлический расчет с помощью чешского программного комплекса SIMONE, что значительно ускорило выполнение работ по проектированию и прокладку газовых сетей", - говорит и.о. председателя правления АО "Киевоблгаз" Руслан Писанко.

Кроме котельной электроэнергию от генератора будут получать лицеи, детские сады и местные органы власти.

"Также рассматривается возможность подключения к генератору трех медицинских учреждений - городской поликлиники, городской детской поликлиники и амбулатории общей практики семейной медицины №1. На все объекты нужно ориентировочно 900 кВт мощности", - добавляет мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Когенерационная установка предоставлена Ирпенскому обществу благотворительным фондом из Австрии. Это один из первых в Украине примеров малого распределенного поколения, ставку на которую решили делать в правительстве. Она менее уязвима при ракетных атаках и ее легче восстановить в случае повреждения.

Напомним, в ближайших планах установить 100 газовых генераторов, позволяющих заживить самые критические объекты, такие как школы, больницы, детские сады.

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, готовы газифицировать такие малые электростанции и доставлять в них природный газ.

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ГазИрпень