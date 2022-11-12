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Перша у світі. Україна може стати зачинателем цифрових дипвідносин, - МЗС

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна може стати першим у світі ініціатором цифрових дипломатичних відносин. Таку першість наша країна може отримати підписавши протокол про встановлення дипвідносин з Папуа-Новою Гвінеєю в режимі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Я запропонував Джастіну (главі МЗС Папуа-Нової Гвінеї Джастіну Ткаченку ред.) підписати протокол про встановлення дипвідносин із використанням сучасних технологій в режимі онлайн. Раніше Україна стала першою державою в світі, яка прирівняла цифровий паспорт до аналогового, а тепер може стати першою державою в світі, яка ініціює цифрове встановлення дипвідносин", - написав Кулеба.

Нагадаємо, також міністр закордонних справ повідомив, що Україна досі не має дипломатичних відносин з 7 країнами світу.

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Дмитро КулебаМИД УкраиныДипломатичні відносини