Перша у світі. Україна може стати зачинателем цифрових дипвідносин, - МЗС

"Я запропонував Джастіну (главі МЗС Папуа-Нової Гвінеї Джастіну Ткаченку ред.) підписати протокол про встановлення дипвідносин із використанням сучасних технологій в режимі онлайн. Раніше Україна стала першою державою в світі, яка прирівняла цифровий паспорт до аналогового, а тепер може стати першою державою в світі, яка ініціює цифрове встановлення дипвідносин", - написав Кулеба.

Нагадаємо, також міністр закордонних справ повідомив, що Україна досі не має дипломатичних відносин з 7 країнами світу.

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