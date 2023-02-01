Експостпред США в ООН збирається балотуватись в президенти в 2024 році, - CNN

Колишня постійна представниця США при ООН та ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі планує найближчим часом заявити про свої наміри балотуватись в президенти США на виборах в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерела каналу, Гейлі може публічно заявити про свої наміри найближчими днями, але точні деталі ще обговорюються. Очікується, що захід по запуску передвиборчої кампанії може пройти в Чарльстоні, штат Південна Кароліна.

Якщо Гейлі заявить про свої наміри балотуватись, вона стане першою республіканкою, яка вступить в президентську гонку 2024 року. Її єдиним суперником поки є колишній президент Дональд Трамп, який висунув свою кандидатуру в 2022 році.