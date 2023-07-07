Перша ракетка України не змогла вийти в третє коло Вімблдона

Вімблдон-2023, жінки, 1/32 фіналу

Андреєску – Калініна – 2:1 (6:2, 4:6, 7:6)

Канадка розпочала матч надпотужно. З двома брейками вона доволі швидко забезпечила солідний гандикап (4:0). Українка спробувала нав'язати конкуренцію Андреєску, але її запалу вистачило лише для того, щоб уникнути розгрому.

Утім, Калініна отримала імпульс для продовження боротьби. Зі стартом другої партії вітчизняна тенісистка вирівняла становище. На певний час суперниці зосередилися на власних подачах. Першою на "чужу територію" зазіхнула канадка. Вона оформила брейк, але згодом українка відповіла двома та закрила сет за 46 хвилин.

Третя партія розгорнулася за схожим сценарієм. Цього разу першою хід зробила Калініна. Завдяки виграному на подачі Андреєску балу вона впевнено повела (5:2). Однак, розгубила власну перевагу та дозволила канадці зрівняти рахунок. А на тай-брейку в справжній драмі вона таки дотиснула українку.

Вихід у третій раунд міг стати найвищим досягненням Калініної на Вімблдоні. У рамках 1/16 фіналу Андреєску зустрінеться з переможницею пари Жабер – Бай. Туніска та китаянка зіграють 7 липня ввечері.