Первая ракетка Украины не смогла выйти в третий круг Уимблдона

Уимблдон-2023, женщины, 1/32 финала

Андрееску – Калинина – 2:1 (6:2, 4:6, 7:6)

Канадка начала матч сверхмощно. С двумя брейками она довольно быстро обеспечила солидный гандикап (4:0). Украинка попыталась навязать конкуренцию Андрееску, но ее энтузиазма хватило лишь для того, чтобы избежать разгрома.

Впрочем, Калинина получила импульс для продолжения борьбы. Со стартом второй партии отечественная теннисистка выровняла положение. На время соперницы сосредоточились на собственных подачах. Первой на "чужую территорию" позарилась канадка. Она оформила брейк, но впоследствии украинка ответила двумя и закрыла сет за 46 минут.

Третья партия развернулась по схожему сценарию. В этот раз первой ход совершила Калинина. Благодаря выигранному на подаче Андрееску балу она уверенно повела (5:2). Однако растеряла собственное преимущество и позволила канадке сравнять счет. А на тай-брейке в настоящей драме она все-таки дожала украинку.

Выход в третий раунд мог стать лучшим достижением Калининой на Уимблдоне. В рамках 1/16 финала Андрееску встретится с победительницей пары Жабер – Бай. Туниска и китаянка сыграют 7 июля вечером.