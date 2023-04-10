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Перша ракетка України втратила п'ять позицій у світовому рейтингу

Фото: Ангеліна Калініна опустилася на 35-те місце (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

В оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) українка Ангеліна Калініна продемонструвала суттєвий регрес, хоча разом із Мартою Костюк залишилася у топ-40.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Національна перша ракетка опустилася на п'ять позицій донизу та посіла 35-те місце. Калініна набрала 1272 рейтингових очка за 27 турнірів упродовж року.

Тим часом Костюк піднялася на одну сходинку вгору (38-ме місце). До свого активу вона записала 1245 пунктів. Досвідчена Леся Цуренко піднялась аж на п'ять позицій вгору (72-ме місце), а Катерина Байндль втрималася на попередніх рубежах (84-те).

Найсильніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна набрала перше очко після повернення на корт. Річна пауза через вагітність і народження доньки завершилася для 28-річної професіоналки виступом у Чарльстоні. На старті турніру там Світоліна поступилася казашці Путінцевій у трьох сетах.

Безумовним лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька набрати 8975 очок. Далі в класифікації розташувалися білоруска Аріна Сабаленко та Джессіка Пегула зі США. Натомість туніска Онс Жабер обійшла Каролін Гарсію (Франція).

До слова, раніше Вімблдон розіслав тенісистам із РФ і Білорусі список вимог для участі в мейджорі 2023 року.

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