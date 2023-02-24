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Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою програла росіянкам півфінал турніру в ОАЕ

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Дубаї, П'ятниця 24 лютого 2023 21:08
Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою програла росіянкам півфінал турніру в ОАЕ Фото: Людмила Кіченок і Єлена Остапенко не пробилися у фінал (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Поразкою українки Людмили Кіченок і латвійської тенісистки Єлени Остапенко від російської пари в складі Вероніки Кудерметової та Людмили Самсонової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Dubai Tennis Championships, 1/2 фіналу, парний розряд

Кудерметова/Самсонова – Л. Кіченок/Остапенко – 2:0 (7:5, 6:2)

Російський дует заклав підвалини перемоги в третьому геймі. Кудерметова зі Самсоновою здобули очко на подачі українсько-латвійської пари. Далі Кіченок із Остапенко намагалися наздогнати суперниць і навіть брейком зрівняли рахунок у десятому геймі. Та росіянки відразу ж відповіли зворотним і швидко закрили сет.

А от у другій партії з конкуренцією не склалося. Завдяки двом брейкам Кудерметова та Самсонова за 20 із хвостиком хвилин опинилися за крок від завершення поєдинку (5:1). Лише тоді російська пара розслабилася і дозволила українці з латвійкою набрати ще один пункт. Проте, відразу ж представниці РФ "під нуль" узяли гейм, сет і матч.

У фіналі Кудерметова зі Самсоновою зустрінуться з дуетом із Тайваню – Хао-Чін Чань і Латіші Чань. Матч запланований на 25 лютого. Обидві пари були несіяними на старті турніру.

Раніше екс-перша ракетка світу Мугуруса несподівано призупинила виступи серед професіоналок. Іспанка пропустить частину сезону, щоб набрати оптимальні кондиції. Пауза в кар'єрі призведе до вильоту тенісистки з топ-100 рейтингу WTA.

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