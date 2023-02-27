Первая ракетка Украины впервые в карьере поднялась в топ-30 рейтинга WTA

Четверо украинских теннисисток во главе с Ангелиной Калининой попали в первую сотню классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Уроженка Новой Каховки обновила персональный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

26-летняя национальная первая ракетка поднялась на 29-е место в актуальном рейтинге. Еще три ее соотечественницы удержались в топ-100 классификации.

В течение недели Калинина пошла вверх на четыре позиции. До сих пор она никогда не находилась в тридцатке сильнейших теннисисток планеты. За прошедшие семь дней украинка одержала две победы и уступила чешке Плишковой на стадии 1/8 финала Dubai Tennis Championships.

Небольшим прогрессом отличились и Марта Костюк (+3 места) и Леся Цуренко (+2), а Екатерина Байндль удержалась на 84-й строчке. В свою очередь Даяна Ястремская поднялась вверх на 19 позиций. Она вплотную приблизилась к возвращению в первую сотню рейтинга WTA (103-е место).

Тем временем в топ-10 классификации никаких изменений не произошло. Бесспорным лидером остается Ига Свентек. У полячки 10 585 рейтинговых очков. Дополняют тройку сильнейших Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пегула.