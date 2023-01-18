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Первая ракетка Украины пробилась в третий раунд Australian Open-2023

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Мельбурн, Среда 18 января 2023 08:22
Первая ракетка Украины пробилась в третий раунд Australian Open-2023 Фото: Ангелина Калинина победила в двух сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Благодаря победе над чешской теннисисткой Петрой Квитовой украинка Ангелина Калинина впервые в карьере вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 2-й раунд, женщины

Калинина – Квитова – 2:0 (7:5, 6:4)

Начали матч соперницы на равных. Украинка и чешка сосредоточились на собственных подачах и пытались максимально затянуть розыгрыши на чужих. Кульминационный момент в партии наступил в девятом гейме. Калинина оформила брейк и вышла вперед, но опытная оппонентка сразу ответила взаимностью.

Однако такое развитие событий не смутило украинку. Она сразу же еще раз взяла подачу чешки и на своей подаче со второй попытки реализовала сет-пойнт. Статистика подтвердила заслуженность локального успеха Калининой: меньше непринужденных ошибок (лишь 10 против 25-ти), лучший процент первой подачи (60%), другие цифры.

Вторая партия по сценарию напомнила первый сет. После восьми геймов счет на табло снова был равен – 4:4 без единого брейка. Здесь украинская теннисистка снова принялась за дело. Она "под ноль" выиграла подачу Квитовой и, в отличие от первой партии, на своей подаче закрыла гейм, сет и матч.

В следующем раунде первая ракетка Украины может снова встретиться с чешской теннисисткой. Для этого Барборе Крейчиковой нужно одолеть француженку Клару Бюрель. Их поединок отсрочили из-за дождя.

К слову, накануне Крутых проиграл дебютный матч на турнирах "Большого шлема" Шварцману из Аргентины.

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