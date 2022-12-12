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Перша ракетка України піднялася в топ-50 рейтингу WTA

Фото: Ангеліна Калініна дійшла до півфіналу в Анже (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Найсильніша серед українських тенісисток – Ангеліна Калініна – досягнула неабиякого прогресу в класифікації професіоналок за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Четверо українок потрапили до першої сотні тенісного рейтингу. Національна перша ракетка повернулася до топ-50.

Калініна піднялася вгору на шість позицій угору. Тепер 25-річна уродженка Нової Каховка йде на 47-й сходинці. В активі української тенісистки 1038 очок.

Тим часом Марта Костюк залишилася 71-ю. По одній позиції втратили Катерина Байндль і Даяна Ястремська (99-100 місця). У другій сотні класифікації залишилися ще дві українки – Леся Цуренко (138-ма) та Дарія Снігур (150-та).

У першій десятці рейтингу WTA змін не відбулося. Беззаперечним лідером залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 11085 пунктів. До чільної трійки також увійшли туніска Онс Жабер і Джессіка Пегула (США).

До слова, раніше Вімблдон отримав мільйонний штраф за бан тенісистів із РФ і Білорусі.

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