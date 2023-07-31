Перша ракетка України оновив персональне досягнення в рейтингу ATP

26-річний уродженець Кременчука злетів угору на 32 позиції за тиждень. Тепер вітчизняний тенісист посідає 156-те місце в рейтингу ATP.

Сачко зберіг статус національної першої ракетки. До свого активу він записав 375 залікових очок. У неділю українець програв фінал ґрунтового челленджера в італійській Вероні. Він поступився чеху Копржіві в трьох сетах (6:1, 6:7, 2:6). Новий тиждень Сачко розпочне з турніру в Сан-Марино.

У топ-10 класифікації ATP обійшлося без змін. Першою ракеткою світу залишився Карлос Алькарас. Іспанець набрав 9225 рейтингових очок і випереджає серба Новака Джоковіча (8795 балів) і Даніїла Медвєдєва з РФ (6520).

Найсильнішим українським тенісистом в історії залишається Андрій Медведєв. У травні 1994-го іменитий українець ішов 4-м у рейтингу ATP після перемог на ґрунтових Monte Carlo Open і German Open. Вершина кар'єри Медведєва – фінал "Ролан Гарроса" в 1999 році.