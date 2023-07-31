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Перша ракетка України оновив персональне досягнення в рейтингу ATP

Фото: Віталій Сачко встановив нове досягнення в рейтингу професіоналів (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українець Віталій Сачко досягнув серйозного прогресу в оновленій класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

26-річний уродженець Кременчука злетів угору на 32 позиції за тиждень. Тепер вітчизняний тенісист посідає 156-те місце в рейтингу ATP.

Сачко зберіг статус національної першої ракетки. До свого активу він записав 375 залікових очок. У неділю українець програв фінал ґрунтового челленджера в італійській Вероні. Він поступився чеху Копржіві в трьох сетах (6:1, 6:7, 2:6). Новий тиждень Сачко розпочне з турніру в Сан-Марино.

У топ-10 класифікації ATP обійшлося без змін. Першою ракеткою світу залишився Карлос Алькарас. Іспанець набрав 9225 рейтингових очок і випереджає серба Новака Джоковіча (8795 балів) і Даніїла Медвєдєва з РФ (6520).

Найсильнішим українським тенісистом в історії залишається Андрій Медведєв. У травні 1994-го іменитий українець ішов 4-м у рейтингу ATP після перемог на ґрунтових Monte Carlo Open і German Open. Вершина кар'єри Медведєва – фінал "Ролан Гарроса" в 1999 році.

До слова, раніше Алькарас виграв 5-годинний фінал Вімблдонського турніру в серба Джоковіча.

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