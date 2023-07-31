RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первая ракетка Украины обновил персональное достижение в рейтинге ATP

Фото: Виталий Сачко установил новое достижение в рейтинге профессионалов (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Виталий Сачко добился серьезного прогресса в обновленной классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

26-летний уроженец Кременчуга взлетел вверх на 32 позиции за неделю. Теперь отечественный теннисист занимает 156-е место в рейтинге ATP.

Сачко сохранил статус национальной первой ракетки. В свой актив он записал 375 зачетных очков. В воскресенье украинец проиграл финал грунтового челленджера в итальянской Вероне. Он уступил чеху Копрживе в трех сетах (6:1, 6:7, 2:6). Новую неделю Сачко начнет с турнира в Сан-Марино.

В топ-10 классификации ATP обошлось без изменений. Первой ракеткой мира остался Карлос Алькарас. Испанец набрал 9225 рейтинговых очков и опережает серба Новака Джоковича (8795 баллов) и Даниила Медведева из РФ (6520).

Сильнейшим украинским теннисистом в истории остается Андрей Медведев. В мае 1994-го именитый украинец шел 4-м в рейтинге ATP после побед на грунтовых Monte Carlo Open и German Open. Вершина карьеры Медведева – финал "Ролан Гарроса" в 1999 году.

К слову, ранее Алькарас выиграл 5-часовой финал Уимблдонского турнира у серба Джоковича.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис