ua en ru
Пн, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перша ракетка України оновила персональний рекорд у рейтингу професіоналок

Київ, Понеділок 17 червня 2024 10:24
UA EN RU
Перша ракетка України оновила персональний рекорд у рейтингу професіоналок Фото: Марта Костюк залишається національною лідеркою у тенісі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк продовжила прогрес у межах топ-20 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

21-річна українка впродовж тижня піднялася на одну позицію і посіла 16-те місце в табелі про ранги. Вона набрала 2240 залікових пунктів і встановила новий особистий орієнтир.

Другою серед вітчизняних тенісисток залишилася Еліна Світоліна. Титулована спортсменка закріпилася на 21-й сходинці, маючи в активі 2100 очок. До першої сотні рейтингу WTA потрапили ще три українки – Даяна Ястремська (27-ме місце), Ангеліна Калініна (47-ме) та Леся Цуренко (59-те).

До другої сотні класифікації потрапили ще три українки. Якщо Дарія Снігур упродовж тижня втратила одну позицію, то Юлія Стародубцева цілих 19. Зате пішла вгору на 8 сходинок Катерина Байндль.

Тим часом у першій десятці рейтингу змін не відбулося. Беззаперечною лідеркою залишилася полька Іга Свьонтек. Вона впевнено випередила американку Корі Гауфф і Аріну Сабаленко з Білорусі.

Перша ракетка України оновила персональний рекорд у рейтингу професіоналок

До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
NEWS
Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку