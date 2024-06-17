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Первая ракетка Украины обновила персональный рекорд в рейтинге профессионалок

Киев, Понедельник 17 июня 2024 10:24
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Первая ракетка Украины обновила персональный рекорд в рейтинге профессионалок Фото: Марта Костюк остается национальным лидером в теннисе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила прогресс в рамках топ-20 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

21-летняя украинка в течение недели поднялась на одну позицию и заняла 16-е место в табели о рангах. Она набрала 2240 зачетных пунктов и установила новый личный ориентир.

Второй среди отечественных теннисисток осталась Элина Свитолина. Титулованная спортсменка закрепилась на 21-й строчке, имея в активе 2100 очков. В первую сотню рейтинга WTA попали еще три украинки – Даяна Ястремская (27-е место), Ангелина Калинина (47-е) и Леся Цуренко (59-е).

Во вторую сотню классификации попали еще три украинки. Если Дарья Снигур в течение недели потеряла одну позицию, то Юлия Стародубцева целых 19. Зато пошла вверх на 8 ступенек Екатерина Байндль.

Тем временем в первой десятке рейтинга изменений не произошло. Бесспорным лидером осталась полька Ига Свентек. Она уверенно опередила американку Кори Гауфф и Арину Соболенко из Беларуси.

Первая ракетка Украины обновила персональный рекорд в рейтинге профессионалок

К слову, ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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